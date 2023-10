Le spese pazze della famiglia Soumahoro: spariti 2 milioni di soldi pubblici

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Si è più volte schermato dietro un «non sapevo» il deputato Aboubakar Soumahoro, oggi al gruppo Misto dopo che a gennaio scorso ha lasciato Verdi-Sinistra per lo scandalo “coop Karibu”. Non si è accorto di quel via vai di soldi pubblici che passavano nei conti correnti riconducibili alla moglie Liliane Murekatete - alias “Lady Soumahoro” - e alla suocera Marie Therese Mukamitsindo, poi utilizzati per fare acquisti anche al negozio di Roma di Salvatore Ferragamo, per pagare soggiorni all’Hotel Hilton Airport di Fiumicino e per sostenere la costruzione del ristorante “Gusto italiano” in Ruanda.

Secondo l’accusa, tra il 2017 e il 2022 le due donne si sarebbero appropriate di 1.950.167 euro di fondi pubblici che dovevano servire per una serie di progetti destinati alla gestione di migranti e di minori non accompagnati.

Loading...

Scandalo Coop, arrestate moglie e suocera Soumahoro

Sistema fraudolento a «gestione familiare»

Le sospette spese pazze delle donne sono finite agli atti dell’inchiesta della Procura di Latina che, per entrambe, ha ottenuto l’arresto ai domiciliari con le accuse di frode in pubblica fornitura, bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Un’indagine condotta dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Latina, al comando del colonnello Angelo Andreozzi, che è partita dalle verifiche sulla Cooperativa Karibu, controllata da Murekatete e dalla madre, per poi estendersi al Consorzio Aid e alla Jambo, due «schermi fittizi – si legge negli atti d’indagine – per l’esecuzione di un illecito meccanismo fraudolento a gestione familiare».

Nell’inchiesta sono indagati anche Michel Rukundo, fratellastro di “Lady Soumahoro”, e Richard Mutangana, tutti del Ruanda.

Soldi per l’accoglienza

Secondo l’accusa, il denaro pubblico stanziato dalla Prefettura di Latina e da altri enti statali doveva servire per attuare i progetti Cas (Centro accoglienza straordinaria), Sprar (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati), Servizio di accoglienza minori e Rete anti-tratta.