Continua il viaggio nelle spiagge iconiche del Mare Nostrum, dove nuotare, abbronzarsi, ammirare la fauna marittima, stendersi al sole per ammirare rocce, falesie, scogliere, bagnandosi in un mare azzurro, per poi riposarsi sulla sabbia dorata. Ecco altre dieci baie provate per voi, da raggiungere, da esplorare e da consigliare.

2/11 Menu