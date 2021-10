Le stablecoin sono il canarino nelle miniera della criptovalute

Quindi i policy makers sono preoccupati che le stablecoin come Tether e USDC potrebbero un giorno sostituire effettivamente le valute nazionali, e quando i governi vogliono presidiare pesantemente un settore, è probabile che le alternative concorrenti vengano sottoposte a regolamentazione, o addirittura finiscano per essere dichiarate illegali. Così, giusto in tempo, l’amministrazione Biden ha segnalato che le stablecoin come Diem di Facebook potrebbero «minare la stabilità del sistema finanziario».

La tesi è che gli asset che sostengono le stablecoin non possono sempre essere equivalenti al contante come i Treasury Usa. Se le riserve prendono la forma di azioni privilegiate, prestiti, commercial paper, immobili o altri beni meno liquidi, i regolatori sostengono che gli emittenti potrebbero non essere in grado di riscattare rapidamente quei titoli durante un periodo di turbolenza.

I governi vogliono quindi assicurarsi che gli emittenti abbiano abbastanza asset liquidi che riflettano il valore della valuta che hanno in circolazione, avendo al tempo stesso reti robuste e sicure per gestire un’ondata di transazioni da parte dei clienti che cercano di incassare.

Questo livello di regolamentazione aumenterebbe il rischio di copertura normativa, che si traduce in costi significativamente più elevati per gli emittenti, favorendo i player già presenti sul mercato rispetto ai nuovi arrivati. Un eccesso di regolamentazione potrebbe quindi portare alla nascita di una potente valuta digitale in un nuovo mercato.

Come ha dichiarato l’head of payments di Facebook David Marcus in una recente intervista su Protocol: «Se gli Stati Uniti perdono il treno dell’innovazione, e i talenti e le aziende fuggono in altre giurisdizioni che hanno ambienti più favorevoli all’innovazione, e con una regolamentazione più chiara, abbiamo molto da perdere. Sono fiducioso che arriveremo presto a buoni risultati, e che possiamo mantenere una posizione di leadership in quella che senza dubbio sarà una delle più grandi aree di innovazione nel prossimo decennio».