Le start up faticano a crescere: pochi acquisti di grandi aziende

3' di lettura

Sono poche e di modesta entità le acquisizioni di start up da parte di grandi aziende italiane. La recente crescita durante l’emergenza sanitaria dell’open innovation, cioè l’uso regolare di idee e tecnologie esterne da parte delle realtà corporate, spinge le collaborazioni. Tuttavia, raramente si approda a operazioni di successo.

È accaduto, ad esempio, tra il gruppo Reda dello storico lanificio biellese e la scale up Lanieri che confeziona abiti su misura online, acquisita al 100% lo scorso novembre. Ha fatto notizia l’acquisizione da parte di Campari del 49% di Tannico per 23 milioni. Oppure la senese QuestIt, specializzata in tecnologie per l’intelligenza artificiale, che ha visto entrare nel capitale due quotate italiane, prima Exprivia e poi Readytec.

Loading...

C’è poi chi, come Enel, collabora con molte start up ma non le acquista. Oppure chi stringe joint venture come Poste Italiane con la tedesca Sennder per ottimizzare il trasporto merci su strada. E chi, come A2A, preferisce investire tramite un proprio fondo di corporate venture capital, ad esempio nella start up inglese Greyparrot.

Ma è quando arriva il grande buyer internazionale che salgono le cifre dei round di finanziamento, come dimostra l’ingresso del colosso cinese Tencent nell’italiana Satispay.

In base all’Osservatorio Start up Hitech del Politecnico di Milano, nel 2020 sono state solo 12 le operazioni oltre i 10 milioni di euro, il 44% tra il milione e i 10 milioni (66% del 2019), il resto di minore entità. In particolare, gli investimenti corporate (non afferenti a fondi corporate venture capital formali) hanno toccato i 65 milioni, su un totale di circa 680 milioni entrati nell’ecosistema italiano delle start up.