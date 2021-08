Le stellate che rischiarano l'Etna mai come a Regalna

Quale spettacolo pirotecnico stellare può essere paragonabile alla pioggia di stelle sopra l'Etna A Regalna sono pronti a giurare che nulla regga il confronto con le loro stellate di agosto. Il palcoscenico offerto, del resto, è davvero unico: in questo paese belvedere sul vulcano, l'unico disturbo luminoso, si fa per dire, può venire dall'Etna che però pare tranquillo in questi giorni. Tra i punti più sicuri per godersi lo show degli astri, c'è sicuramente la contrada Serra la Nave, posta a 1.790 metri sul livello del mare.

