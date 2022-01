Le storie, la vita, la morte: Joan Didion

Sempre presente sulla scena del mondo, Didion questa volta rivolge lo sguardo dentro di sé e racconta il dolore della perdita come nessuno aveva fatto prima. “L'anno del pensiero magico” è un libro fondamentale per comprendere come ci difendiamo dal pensiero inaccettabile della fine, della perdita, della solitudine, dopo la scomparsa di chi amiamo. Il “pensiero magico” è quello dei bambini, il processo mentale che mette sullo stesso piano realtà e fantasia (per esempio, un bambino che dice che la Luna è una palla che ha appena lanciato in cielo). Didion si rende conto di usarlo spesso, «come se i miei pensieri o i miei desideri avessero il potere di rovesciare la storia dei fatti». Allora tiene i vestiti del marito nell'armadio e trema quando il dottore la chiama per la donazione degli organi. «Come poteva tornare indietro, John, se gli toglievano gli organi, come poteva tornare indietro se non aveva le scarpe?».

Scrivere questo resoconto l'aiuta a dare senso allo sconcerto, piano piano nel libro si fa strada una nuova consapevolezza: «So perché ci sforziamo di impedire ai morti di morire: ci sforziamo di impedirglielo per tenerli con noi. So anche che, se dobbiamo continuare a vivere, viene il momento in cui dobbiamo abbandonarli, lasciarli andare, tenerceli così come sono, morti».

Oggi, tra le pieghe della perdita che segnano la nostra epoca, perdite di vita, libertà e senso del futuro, e tra le lusinghe del pensiero magico, l'attesa del miracolo scientifico o la negazione delle incertezze della scienza, avremmo molto bisogno del suo scandaglio per comprendere ed elaborare il nostro tempo.