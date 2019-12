Le supercucine su misura per gli chef ora sbarcano (in pochi metri) a casa

Le differenze rispetto alle altre realizzazioni sono innovazioni sempre diverse richieste dagli chef con tipologie particolari di cottura, lavaggi separati, zone di preparazione assistita, tablet e Usb per aggiornamenti, comandi in remoto…

«Ho creato questa società perché il mio socio, grande appassionato di cucina, è un cosmo-culinario, alla ricerca di prelibatezze. Ed è fonte di ispirazione. Ogni volta studiamo soluzioni diverse, per far risparmiare tempo, il vero lusso, fornendo set su misura dello chef, e sperimentando per 2 o 3 anni. E presto – rivela in anteprima a Food24 – presenteremo una versione con una larghezza inferiore e meno profonda».

Asilko Evolution

Su questa strada lavorano anche altre aziende che fanno parte di Efcem, l'associazione che riunisce i produttori italiani di attrezzature per la ristorazione, come Silko (Gruppo ALI) che con il monoblocco Evolution, di due metri, con comandi a display, concentra friggitrice, wok, induzione, cuocipasta, piastra multifunzione, oltre alle aree di lavaggio e preparazione.

Molteni-Electrolux Podium III

Molteni di Electrolux presenta Podium III, una soluzione per loft aperti dove il lavoro è fluido e al tempo stesso ha notevole spazio-preparazione a disposizione.

Abimis sistema modulare Gastronorm

Gastronorm di Abimis, in acciaio inox, ha una sezione particolarmente attrezzata, a cassetti, per la conservazione, a servizio delle zone lavaggio, preparazione e cottura, per chi riceve spesso e ama cucinare raffinatamente.