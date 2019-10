Le tante facce del caos tributario di Enrico De Mita

I tributi sono governati da leggi. Il diritto tributario è uno dei settori giuridici più complessi e difficili: si può dire che è un diritto di secondo grado perché richiede la conoscenza del diritto privato, del diritto commerciale, amministrativo, processuale, penale e internazionale. In alcuni Paesi la materia viene studiata come corso post-universitario. In Italia lo studio è ancora più arduo, per la complessità dell’ordinamento, dove non sono rintracciabili princìpi chiari, dove mancano leggi generali sull’applicazione delle imposte, dove gli studiosi tributari sono continuamente sottoposti a variazioni per esigenze di gettito di breve periodo.

C’è un circolo vizioso che è difficile rompere: l’evasione causa una legislazione minuziosa e complessa e l’ordinamento che ne deriva fa aumentare a sua volta l’evasione. I soggetti interessati all’applicazione delle imposte sono milioni fra persone fisiche e persone giuridiche.

Esiste una finzione: che il contribuente sia capace da solo di leggere e capire la legge, quindi che possa difendersi da solo nel processo fiscale e rispondere personalmente degli atti formalmente sottoscritti. Ma la realtà è diversa da quella finzione. Come fu rilevato al momento della riforma tributaria, la quasi totalità dei contribuenti, non essendo in grado di orientarsi nel labirinto delle disposizioni di legge, delle sentenze e delle circolari, si trova nella necessità di rivolgersi a un esperto, con un aggravio di spese tanto più sensibile quanto minore è l’entità del caso.

E in Italia tutti sono esperti fiscali. Un mio amico laureato in lettere classiche fa il consulente Iva. Ma non tutti i consulenti Iva sono laureati: sarebbe un lusso. E la quantità dei contribuenti produce una moltiplicazione abnorme di esperti. La gamma è infinita: va dai diplomati, ai laureati, ai docenti medi, a quelli universitari e, ovviamente, agli avvocati che all’università non sempre hanno studiato diritto tributario.

Per produrre questo immenso esercito di esperti l’università non basta. Nascono così scuole e istituti sedicenti post-universitari (una finezza) affidati per lo più a neolaureati, che nelle migliori delle ipotesi hanno appena superato un corso di diritto tributario. Spesso avviene che queste scuole impartiscono, in incontri detti pomposamente “seminari”, lezioni che hanno la pretesa di far conoscere in due giorni tutto sul reddito d’impresa, dal diritto sostanziale a quello applicativo e, perché no, a quello penale. Ognuno cerca di accreditarsi come professionista di una materia della quale conosce ben poco o nulla. Ci troviamo di fronte a un fenomeno sul quale qualche riflessione va fatta.