Le tappe

(Fotolia)

2' di lettura

1. I COMPITI

Dalla Pa al privato

Il Dpo deve assicurarsi che l’azienda o la pubblica amministrazione presso cui lavora sia in linea con gli adempimenti in materia di tutela dei dati pesonali. La sua figura è obbligatoria per tutte le Pa, mentre devono dotarsene le imprese che svolgono trattamenti di dati su larga scala.

Il reputation manager interviene per ripristinare l’mmagine di una persona o di un’impresa vittima di notizie online false o distorte

2. I REQUISITI

Un mix di conoscenze

Sia per il Dpo sia per il reputation manager non ci sono competenze prefissate. In entrambi i casi aiuta un backgraound giuridico o tecnico. Per il Dpo è fondamentale conoscere la normativa privacy (e, se si lavora in multinazionali, anche estera), saper lavorare in squadra, sapersi mantenere in una posizione di terzietà rispetto al datore di lavoro. Il reputation manager deve saper miscelare conoscenze legali, tecniche, sociologiche, di comunicazione