6. 4SETTEMBRE

Tra i 29 punti del programma del nuovo Governo c’è anche l’obiettivo, «nel rispetto dei princìpi europei e nazionali a tutela della concorrenza, di individuare il giusto compenso per i lavoratori non dipendenti, al fine di evitare forme di abuso e di sfruttamento in particolare a danno dei giovani professionisti, anche a tutela del decoro della professione»

7. 9SETTEMBRE

La necessità di intervenire sul giusto compenso (come viene ora definito) è ribadita dal premier Conte nel discorso alla Camera prima della fiducia al nuovo Governo