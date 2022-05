Le tappe del Giro d’Italia disponibili per tutti via app

Ascolta la versione audio dell'articolo

Scoprire la bellezza del nostro territorio in sella a una bici. Così fanno gli atleti del Giro d'Italia, che ogni anno percorrono lo stivale lungo percorsi iconici, disegnati per esaltare la spettacolarità dell'evento. Salite micidiali come Blockhaus e Mortirolo, i passi storici del San Pellegrino e del Pordoi nelle Dolomiti.

Alcuni dei percorsi che gli atleti affronteranno al Giro d'Italia 2022 e che diventano una sfida anche per gli amatori, che da sempre cercano ispirazione per i loro giri sia in chiave sportiva che turistica, per scoprire la varietà unica dei paesaggi del nostro stivale.

Esattamente il motivo che ha spinto Komoot - la piattaforma digitale per appassionati di outdoor più grande del mondo - a decidere di unirsi all'evento in qualità di “route planner ufficiale” delle edizioni 2022 e 2023 del Giro. Per la 105° edizione sono 21 le tappe che i ciclisti affronteranno nell'arco di tre settimane, dal 6 maggio con il prologo a Budapest e terminando a Verona il 29 maggio.

La partnership con Komoot permetterà ai ciclisti di rivivere le emozioni di ogni tappa del Giro, pedalando sui tracciati di gara scaricati dall'app Komoot o ripianificandoli in base alle proprie esigenze. Tutti i percorsi delle 21 tappe del Giro d’Italia sono già disponibili sul profilo Komoot del Giro d’Italia e sul sito web ufficiale della gara.

L'esperienza sarà declinata anche per chi è alla ricerca di esperienze cicloturistiche più tranquille, dato che nell'app sono disponibili in donwnload più di 30 percorsi per ogni regione battuta dal Giro, che possono essere scaricati per la navigazione offline su smartphone o sincronizzati sui dispositivi Gps.