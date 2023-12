Le tarsie della Basilica di Santa Maria Maggiore

Rappresentano Davide in lotta con Golia, Giuditta che taglia la testa a Oloferne, il Diluvio Universale, il Passaggio in Egitto. Sono le meravigliose tarsie disegnate da Lorenzo Lotto e realizzate da Giovan Francesco Capoferri nel coro della Basilica di Santa Maria Maggiore, accanto alla Cappella funebre di quel Bartolomeo Colleoni che da soldato di ventura divenne capitano delle forze militari terrestri della Serenissima. Durante le festività, è possibile ammirare davvero da vicino questi gioielli frutto della fantasia, estro e abilità manuali di questa coppia di artisti. Sempre all’interno di questo complesso ricco di capolavori di arte religiosa si incontra la tomba di Gaetano Donizetti in cui sono rappresentati la tastiera di un pianoforte, la musa della musica e le note sotto forma di putti piangenti e arrabbiati.

