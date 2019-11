Le tasse (fuori mercato) sui produttori, emergenza dimenticata

Il Governo Conte2 (Mov5Stelle, Pd, Leu e Iv) ha ripreso la questione ed ha alle sue basi fondative la scelta di non aumentare per 23 miliardi (4 miliardi il lascito del governo Conte1, 19 dei governi precedenti) l'Iva dal primo gennaio 2020.

Ma per il 2021 e il 2022 ci sono da disinnescare aumenti Iva per 43 miliardi totali: qui la memoria della politica si fa subito corta e la prospettiva diventa polvere da nascondere sotto il tappeto.

Non solo. La riduzione del cuneo fiscale e contributivo (per i soli lavoratori) avrebbe dovuto essere una carta vincente. La riduzione prevista è poca cosa (3 miliardi per il 2020, 5 a regime dal 2021) e l'esperienza dell'allora Governo Prodi (riduzione di circa 7 che passò quasi inosservata) avrebbe dovuto insegnare qualcosa.

Fatto è, al netto della scelta sull'Iva (innesco e disinnesco sono iniziati nel 2011 complicando la lettura del bilancio e comunque la manovra Iva non ha effetti nel senso di una riduzione reale delle tasse, visto che si tratta di un mancato aumento) che i conti cambiano.

La sterzata 2020 comprensiva del decreto fiscale vede crescere le entrate per circa 7,5 miliardi l'anno prossimo, altrettanti per il 2021 e oltre 4 miliardi per il 2021. Vedremo quale sarà il profilo definitivo dopo l'iter parlamentare, ma che alla fine ci sia un saldo negativo per le imprese (al momento valutabile per circa 4 miliardi nel 2020 e quasi altrettanti per il 2021) è un dato sicuro.