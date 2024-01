Le tecnologie del Pnrr siano un’opportunità anche per gli ospedali privati no profit

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Il dibattito tra policy maker e tecnici in tema di salute si è spesso concentrato sui valori fondanti l'organizzazione e la gestione dei sistemi sanitari pubblici. Il diritto alla salute è riconosciuto, nel nostro Paese, come un diritto inalienabile dell’individuo, a prescindere dalla sua situazione economica e contributiva, ed è sostenuto dallo Stato che si impegna a garantire ai cittadini l’eguale accesso ai servizi sanitari. Questo dibattito non deve però distogliere l’attenzione dagli elementi che determinano oggi l’efficacia delle cure, tra i quali spicca la capacità di adottare e sostenere le soluzioni innovative frutto della ricerca clinica.

Le tecnologie avanzate per la qualità delle cure

Basti pensare alle tecniche di imaging di ultima generazione, che offrono una capacità diagnostica più accurata e tempestiva, ai sistemi robotici e alle tecniche mini-invasive che riducono il trauma chirurgico, aumentano la precisione e accelerano la guarigione.Ecco perché, nel ripensare il nostro sistema sanitario, è fondamentale riconoscere il legame tra tecnologia avanzata e qualità delle cure ed essere consapevoli degli investimenti necessari. In questo ambito, due gli elementi di novità: 1) Sono previsti nei prossimi anni ingenti investimenti grazie ai fondi del Piano di ripresa e resilienza, destinati all'innovazione e alla tecnologia; 2) L'adozione di soluzioni di intelligenza artificiale nel settore sanitario porta con sé la prospettiva di determinanti vantaggi in termini di precisione, rapidità, personalizzazione e ottimizzazione nell'assistenza e promette di realizzare anche importanti progressi nel delicato equilibrio tra qualità delle cure e utilizzo efficiente delle risorse. Tuttavia, l'introduzione dell'AI implica sfide significative, legate soprattutto ai rischi conseguenti l'uso di algoritmi e modelli predittivi, che devono essere gestiti per assicurare sicurezza ed efficacia dei trattamenti. Serve per questo un impianto regolatorio, italiano ed europeo, e una distribuzione equa dei fondi fra le strutture che partecipano all'erogazione dei servizi di salute.

Loading...

Il caso del Policlinico Gemelli

I fondi del Pnrr saranno tuttavia destinati ai soli enti pubblici, determinando un divario incolmabile con le strutture private accreditate, specialmente quelle non profit. Queste ultime, pur utilizzando tali tecnologie per assistere i pazienti Ssn, non dispongono, per la loro natura non lucrativa, delle ingenti risorse necessarie per investimenti in tali innovazioni.Operando con tariffe di rimborso non aggiornate da anni, a fronte di inflazione crescente e aumento dei costi operativi, esse si trovano a fronteggiare fragili equilibri economici che rendono impossibile sostenere gli investimenti necessari senza un adeguato sostegno finanziario esterno. Il caso Policlinico Gemelli appare emblematico. Si tratta di una struttura non profit accreditata al Sistema sanitario del Lazio che reinveste nell’ospedale ogni risorsa economica generata dalla gestione. Fedele alla sua natura non profit, il Policlinico Gemelli declina la propria missione sanitaria dando risposta a ogni bisogno di cura dei pazienti, indipendentemente da qualsiasi considerazione di convenienza economica. Questo approccio si traduce in un'assistenza accessibile e di alta qualità per la popolazione, riflettendo una concezione della salute come diritto universale e della cura come atto di carità verso la persona sofferente. Con oltre 95.000 ricoveri e 10 milioni di prestazioni ambulatoriali annue, il Gemelli è riconosciuto stabilmente ai vertici tra le istituzioni ospedaliere italiane, è considerato dalla classifica di Newsweek il 38° miglior ospedale del mondo ed è accreditato secondo gli standard di qualità della Joint Commission International.

L’esclusione dai fondi del Pnrr sulle tecnologie

Nonostante l’innegabile contributo al Ssn, il Gemelli è escluso dalla possibilità di accedere ai finanziamenti previsti per l’innovazione tecnologica e nessuna delle 3.133 grandi tecnologie diagnostiche e terapeutiche previste dal Pnrr è destinata alla struttura. Nella prospettiva di sviluppare un sistema sanitario su base universale, appare irragionevole escludere Il Gemelli, come le altre strutture appartenenti al settore privato non profit, dalla possibilità di accedere – naturalmente su base competitiva – ai finanziamenti a supporto dell'innovazione tecnologica, perché esse partecipano in modo determinante all'impegno di rendere il sistema sanitario pubblico migliore, equo ed efficiente per tutti. Investire in salute significa investire nel più prezioso dei beni, la vita umana, e in un futuro in cui ogni individuo possa godere del diritto alla salute in maniera più completa ed equa. È una responsabilità che riteniamo implichi una revisione critica e un ripensamento equo nella distribuzione dei finanziamenti, con un processo guidato da un dialogo aperto e costruttivo tra tutti gli stakeholder, supportato da una visione strategica chiara e dalla volontà di perseguire un innalzamento della qualità delle cure su tutto il territorio nazionale

* Direttore generale

** Direttore Tecnico, ICT e Innovazione

Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS