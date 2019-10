Le tecnologie possono ridurre le emissioni di gas serra. Ecco come <b>L'information technology può essere decisiva</b> di Gianni Rusconi

3' di lettura

«Affrontare il cambiamento climatico è una delle maggiori sfide che l'umanità deve affrontare. Nel prossimo decennio, le tecnologie della quarta rivoluzione industriale, e in particolare il 5G, l'Internet delle cose e l'intelligenza artificiale, forniranno strumenti essenziali per aumentare l'efficienza dell'economia mondiale e preparare una società libera dai combustibili fossili». L'assunto di Börje Ekholm, Ceo della svedese Ericsson, uno dei principali fornitori al mondo di apparecchiature di rete, è una sorta di slogan che riflette le buone intenzioni di governi e multinazionali espresse nel corso dell'ultimo Sustainable Development Impact Summit tenutosi alle Nazioni Unite.

Il tema è più che noto: il riscaldamento globale provocato dalle emissioni globali di gas a effetto serra è una spada di Damocle per tutti e il punto di non ritorno, secondo gli esperti, è quello di trovare le soluzioni per dimezzare la produzione di CO2 ogni dieci anni, e quindi poterne ridurre mediamente le quantità immesse nell'atmosfera nella misura del 7% all'anno. Un obiettivo da raggiungere a tutti i livelli della società, sottolinea il numero uno dell'azienda svedese, partendo dagli Stati nel loro complesso per arrivare a città, imprese e singoli individui.

L'information technology può essere decisiva

Gli interventi di “riparazione” per la sostenibilità del pianeta richiedono il rispetto di una tabella di marcia (l'Exponential Climate Action Roadmap) varata in occasione del vertice mondiale sul clima del 2018 e da pochi giorni aggiornata alla versione 1.5. Il ruolo giocato dalle tecnologie Ict - in un progetto che punta ad abbattere del 50% delle emissioni nocive entro il 2030 in settori chiave come l'approvvigionamento energetico, l'industria, l'edilizia, i trasporti e l'agricoltura – ha tutte le caratteristiche per essere sostanziale. Perché questo? Perché, come sottolinea il numero uno di Ericsson, fra le azioni definite nella roadmap, un terzo sarà abilitato e reso possibile dalle soluzioni tecnologiche esistenti e dovrebbero impattare positivamente nella misura del 15% delle emissioni globali, il che significa la produzione di CO2 di Unione europea e Stati Uniti messi insieme.

Il luogo comune che vede l'attività dei grandi data center delle tech company come Google, Microsoft o Amazon essere una delle principali cause dell'inquinamento globale trova quindi una secca smentita: l'industria tecnologica, scrive Ekholm, è rimasta per diversi anni ferma a una produzione di gas tossici pari all'1,4% del totale nonostante la crescita esponenziale dei dati gestiti e nell'arco della prossima decade potrebbe come detto impattare in modo decisivo nel processo di riduzione delle emissioni, sia direttamente sia come strumento per portare a compimento progetti per la salvaguardia del clima.