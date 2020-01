Le telematiche dicono «addio» a psicologia, pedagogia e servizi sociali Un decreto dell’ex ministro Fioramonti stabilisce che alcuni corsi di laurea, dal prossimo anno, potranno essere somministrati solo «in presenza». di Eugenio Bruno

Stretta in vista per le università telematiche: dal prossimo anno accademico potranno più somministrare alcuni corsi di laurea. Ad esempio psicologia, scienze dell’educazione, scienze pedagogiche, servizi sociali. Come già oggi accade per Medicina. Per tutti sarà necessaria la presenza fisica degli studenti. A prevederlo è un decreto dell’ex ministro Lorenzo Fioramonti che è ora al vaglio della Corte dei conti e del Consiglio di Stato. In caso di via libera il provvedimento sarà operativo.

L’ultimo atto di Fioramonti



Uno degli ultimi atti da ministro di Lorenzo Fioramonti ha riguardato da vicino le università telematiche. Il 23 dicembre scorso - e cioè tre giorni prima di rassegnare le sue dimissioni da titolare dell’Istruzione - l’ex parlamentare pentastellato (oggi iscritto al Gruppo misto della Camera) ha firmato un decreto ministeriale che vieta agli atenei telematici di istituire tutta una serie di corsi di laurea. Dell’elenco fanno parte alcune conferme - Medicina e le altre lauree ad accesso programmato nazionale come veterinaria, architettura, odontoiatria, professioni sanitarie, scienze della formazione - e parecchie novità. Incarnate da tre corsi triennali (scienze dell’educazione, scienze e tecniche psicologiche, servizio sociale) e due magistrali (psicologia e scienze pedagogiche). Per tutti non sarà più possibile ricorrere all’e-learning.

La richiesta dei rettori



La stretta nasce su input della Conferenza dei rettori. L’organismo guidato fino alla settimana scorsa da Gaetano Manfredi - che nel frattempo è diventato ministro dell’Università dopo le dimissioni di Fioramonti e lo spacchettamento del Miur - aveva segnalato più volte come per la formazione di alcune figure professionali l’e-learning non fornisse adeguate garanzie. Una sollecitazione che Fioramonti ha raccolto e trasformato in un decreto ministeriale. La sua scelta, come spesso accade quando si parla di università e ancora di più quando ci sono in ballo le telematiche, ha registrato pro e contro.