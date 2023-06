Le terme storiche di Chianciano

Le terme sono senza dubbio la caratteristica principale di Chianciano e i tanti reperti archeologici ritrovati nel tempo testimoniano come già Etruschi e Romani fossero a conoscenza dei poteri terapeutici delle sue acque e considerassero questo luogo un'oasi di cura e di benessere. E oggi questa sana abitudine si tramanda con una completa offerta di servizi wellness e di discipline olistiche all'interno del centro specialistico Institute for Health, delle piscine termali Theia. Per appagare la voglia di cultura, meritano una visita la Collegiata di San Giovanni e il Museo Civico Archeologico, che ospita la più importante collezione al mondo di canopi prodotti dagli artigiani dell'antica Etruria.

