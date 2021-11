Le torri eoliche degli highlanders

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Dopo circa 3 ore che il “Climate Train”, il treno di Avanti West Coast, la compagnia ferroviaria inglese di Trenitalia, diretto a Glasgow per COP26, ha lasciato la stazione di Londra, il capotreno annuncia che si sta passando il “confine” tra Inghilterra e Scozia. In realtà non esiste alcun confine, ma il riferimento è alla Brexit e alla sbandierata indipendenza della Scozia. Anche senza annuncio, il cambio si percepisce a occhio nudo: inizia un paesaggio costellato di pecore e pale eoliche. Le pecore, a dire il vero, sono una costante dell’intera Gran Bretagna, dalla Cornovaglia fino alle Isole Shetland.

Parchi ovunque in Scozia

I parchi eolici, invece, sono tipici della Scozia moderna: sono disseminati ovunque. La storia accomuna ovini e pale: nel ‘300 il boom della lana esplose dopo la peste nera, perché non si trovavano più contadini. Oggi l’energia eolica è il nuovo Eldorado dopo un’altra pandemia, perché bisogna azzerare la CO2. Per secoli una terra di fame (la Great Famine di fine ‘600) e di emigrazione, in lotta perenne con gli odiati vicini di casa inglesi, la antica Caledonia è il paese pioniere della transizione energetica in Gran Bretagna e già oggi è auto-sufficiente con le sue pale.

Loading...

Gli obiettivi di Johnson

Dal palco di Manchester, durante la convention del partito Tory, il premier Boris Johnson ha fissato l’obiettivo del 2035: tutta l’elettricità del paese dovrà essere pulita. Ogni giorno, la Gran Bretagna ha bisogno di 35 gigawatt per funzionare: di questi, già oggi, oltre il 40% arriva da fonti rinnovabili; una quota analoga da combustibili fossili, e un 10% circa dal nucleare. Quel 40% di “oil&gas” dovrà scomparire in meno di 15 anni. Per decenni l'unica fonte di ricchezza per la Scozia è arrivata dal petrolio del Mare del Nord. Ora che il petrolio va dismesso, e in ogni caso i giacimenti si stanno esaurendo, il paese si ritrova un’altra insperata ricchezza: il vento, lì da millenni ma mai sfruttato.

Highlands sito ideale

E le Highlands sono il posto ideale per l’energia eolica, non solo per motivi di anenometro: è un paese perlopiù disabitato, dai terreni poveri e sterili. Installare turbine è facile, non ci sono comitati NoPala. Circa 15 anni fa, ricorda Carmelo Scalone il capo delle attività internazionali di Falck Renewables, «il paese ha capito che il petrolio sarebbe andato a morire e avrebbe portato negli anni a milioni di disoccupati», in un paese dove l’industria petrolifera era il principale datore di lavoro. Bisognava diversificare: «La Scozia ha pianificato il passaggio all’energia eolica come alternativa al petrolio».

Lento e costante processo di installazione

La prima pala eolica in Scozia fu montata nel 1990, e a fine anni 90 se ne contavano appena una dozzina. Da quel momento in poi, è stato un lento ma costante processo di trasformazione e installazione di turbine. Oggi sono oltre 4mila, ma c’è un parco eolico in particolare che combina de-carbonizzazione, energia pulita e consenso sociale. Poco oltre la minuscola Fintry, sperduto villaggio nascosto tra le alture della brughiera scozzese, dalla strada principale parte una mulattiera sterrata che porta in cima a delle colline tutte disseminate di pale: sono i due parchi eolici di Earlsburn e Kingsburn.