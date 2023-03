Le trasformazioni aziendali sono più lunghe e costose e i leader meno coinvolti

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per certi versi suona come una tirata d’orecchie alle figure apicali di ogni azienda: il report “Why Leaders Can't Let Up in Transformations”, elaborato da BCG attraverso un’indagine condotta a livello internazionale su un campione di circa mille aziende, ci dice in modo molto esplicito non solo che nel 2022 i progetti di trasformazione di business si sono rivelati più difficoltosi ed onerosi dal punto di visita economico ma anche come la partecipazione dei leader a tali progetti sia risultata in flessione.

Tanti i temi finiti sotto la lente di ingrandimento degli analisti e in particolare l’impatto esercitato dai trend legati all’adozione delle tecnologie di intelligenza artificiale, alla sostenibilità ambientale e al lavoro ibrido, che hanno messo a nudo le reali capacità delle aziende di gestire le nuove sfide e le opportunità che questi stessi trend presentano.

Il dato da cui partire per comprendere lo scenario che emerge dal rapporto è il seguente: solo il 52% delle aziende più orientate alla trasformazione afferma di avere le capacità di rispondere alle sollecitazioni di cui sopra. Prendendo in considerazione i fattori che si possono quantificare per comprendere se la trasformazione potrà avere successo (value realization, costi, durata, impegno dei leader e coinvolgimento dei dipendenti), inoltre, i risultati maturati l’anno passato sono decisamente peggiori rispetto al 2020. Nel dettaglio, i costi hanno superato le aspettative del 31% (rispetto al 15% di due anni prima), i ritardi nel processo di trasformazione sono addirittura triplicati, passando dal 19% al 69%, e anche il valore realizzato da una trasformazione è peggiorato in modo significativo, scendendo dal 73% al 45%.

Tre, secondo BCG, le componenti che possono fare la differenza: una gestione olistica di tutti gli sforzi indirizzati al cambiamento, una leadership coerente e una gestione del cambiamento incentrata sui dipendenti. Se sviluppati in maniera ottimale, questi tre elementi possono portare a performance di gran lunga migliori, con una riduzione dello sforamento dei costi di quasi due volte e una diminuzione di oltre una volta e mezza dei ritardi rispetto alle aspettative.

Il dato sicuramente più negativo (e in prospettiva più preoccupante) è però quello riguardante il coinvolgimento dei leader, diminuito costantemente rispetto alle aspettative: dal 53% registrato nel 2020 si è passati al 45% del 2021 per arrivare al 38% dello scorso anno. Dati che stridono soprattutto se rapportati a quelli che misurano la partecipazione dei dipendenti ai progetti di business transformation, calcolati al 64% nel 2020 e di fatto rimasti stabili nei 24 mesi successivi (59% nel 2021 e 60% nel 2022).