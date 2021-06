Le trasformazioni dell’industria nei vent’anni del Premio Biella Letteratura

Christian Zegna, presidente Gruppo Giovani Imprenditori Biellese, ha confermato la collaborazione con il Premio attraverso il Concorso per le Scuole “Una domanda per autore”: gli studenti saranno invitati a leggere le opere finaliste e a formulare una domanda agli autori, con premio finale per il migliore elaborato.

Il Premio Biella Letteratura e Industria è il primo riconoscimento in Italia dedicato a romanzi o saggi capaci di cogliere le trasformazioni in chiave economico-sociale e di indagare i rapporti tra il mondo della letteratura e quello dello sviluppo industriale. In passato è stato vinto, tra gli altri, da Giorgio Bocca, Ermanno Rea, Goffredo Buccini, Antonio Calabrò, Edoardo Nesi, Marco Revelli.

Destinato a un’opera di autore un italiano o straniero, in traduzione italiana, il Premio è finanziato da Città Studi Biella con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e del Comune di Biella mentre tra gli sponsor ci sono l'Unione Industriale Biellese, la società di acque minerali Lauretana, la società di servizi Yukon, l'azienda tessile Vitale Barberis Canonico, Biver Banca e la società di comunicazione OrangePix.