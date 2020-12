Le trasformazioni indispensabili per affrontare l’era dell’instabilità

Di certo, ci verrebbe da dire, va eliminato un modello di sviluppo basato solo sul consumo. Sì, questo ci sembra del tutto condivisibile. Ma il punto è un altro; è che l’abitudine al consumo ci ha portato oltre, ovvero a radicare l’idea che la realtà non è quella che ci si pone innanzi, ma quella che abbiamo in testa, quella che vorremmo individualmente creare. Su questo punto la lezione della crisi attuale è tra le più sonore, proprio perché la realtà ci si ripresenta nella sua oggettività che non possiamo trascurare o manipolare. Quindi dovremmo eliminare questo grave difetto cognitivo nato da una sorta di rimbambimento consumistico collettivo.

Il secondo aspetto da eliminare è il trasformare i problemi da affrontare in luoghi comuni, del tipo: il Sud non avrà mai sviluppo, la (mia) Calabria è un disastro a cielo aperto, la scuola non funziona, in Italia non c’è meritocrazia. Può essere che il luogo comune sottenda una certa verità, solo che se partiamo da esso (luogo comune) allora anche le soluzioni saranno tautologiche, del tipo: dobbiamo sconfiggere la mafia, la scuola deve fornire ideali, al Sud c’è il sole e dobbiamo valorizzarlo. Non c’è niente di più drammatico in un contesto di crisi di essere tautologici, di dire non ovvietà ma, peggio, pronunciare affermazioni che di per sé nessuno potrebbe contestare e che quindi non suscitano un vero dibattito.

E allora il punto è come arrivare a certi obiettivi, e soprattutto quali obiettivi proporre.

E qui possiamo cogliere quello che va promosso. Ci sembra che siano almeno tre gli ambiti strategici su cui agire prontamente e con consapevolezza.

Il primo è il lavoro. È cruciale riuscire a cogliere in anticipo le professioni del futuro, quelle di cui l’economia avrà bisogno nei prossimi anni per adeguare i percorsi formativi già esistenti e crearne di nuovi. Se ad esempio guardo al contesto in cui do formazione e in cui lavoro, già da anni si percepisce che in certi settori dell’assistenza legale il mercato non chiede più soltanto la professione di avvocato o di giurista di impresa, ma chiede l’erogazione di un servizio. Servizio che è sempre più di carattere finanziario e che con il tempo si sta legando allo sviluppo del Fintech. Sarà allora necessario adeguare i percorsi, in questo caso universitari, per rispondere a questa crescente esigenza.