Le tre domande della corporate strategy e la risposta di CNH Industrial

Negli ultimi tre mesi CNH Industrial ha annunciato di aver acquistato il 100% di Raven Industry e il 90% di Sampierana con l'intenzione di rilevarne il restante 10% nei prossimi quattro anni. Le due acquisizioni hanno in comune una sola cosa: non avere niente in comune. La prima, Raven, è un delisting da oltre 2,1B$ in cui è stato comprato il 100% per integrare una tecnologia all'avanguardia su una gamma di prodotti; la seconda, Sampierana, è un acquisto del 90% che vede la famiglia Para mantenere un ruolo rilevante e punta ad occupare la fascia di mercato delle piccole macchine movimento terra con un prodotto proprietario che meglio integri la catena del valore.

Eppure a guardare bene una cosa in comune esiste: il compratore. La totale diversità fra le due operazioni sottende una chiara strategia corporate di CNH Industrial.

Nel suo articolo del 1987, Porter ha posto le due grandi domande cui ancora oggi si fatica a dare una risposta quando si definisce una strategia corporate: in quali settori/aree di business l'azienda deve essere presente? Come gli uffici centrali possono aggiungere valore ai vari settori?

L'articolo di Porter è nato all'epoca delle grandi conglomerate americane che contavano sulla prima enorme ondata di denaro a basso costo per sostenere il loro vantaggio competitivo; erano i tempi gloriosi raccontati dal Gordon Gekko del primo Wall Street e impersonati dalla parabola dei primi junk bonds e di Mike Milken. Il contesto attuale è molto diverso, l'accesso al denaro è semplice e solo le big tech possono permettersi di entrare in un settore industriale dopo l'altro contando su un vantaggio competitivo sostenibile.

La dimostrazione è data dal fatto che le aziende diversificate in più di un settore, praticamente tutte le multinazionali, faticano a dare ritorni soddisfacenti. Tra le varie ricerche si può leggere che una società su 13 riesce a creare valore per più di 15 anni e che solo il 15% riesce ad avere un ritorno superiore a più del 2% del costo del capitale. Le grandi società di consulenza, inoltre, sembrano non essere riuscite a creare modelli efficaci per supportare le decisioni: quello che si legge tra “parenting advantage”, “adjacent businesses”, “expansion beyond the natural ownership” è un confuso minestrone di financial, business e corporate strategy.