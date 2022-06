Le tre E per imparare ad abbracciare l’economia circolare

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le opportunità offerte dall’economia circolare […] attirano l’attenzione di regolatori nazionali e locali, oltre che di gestori patrimoniali e investitori. Le imprese che faranno da apripista in questo processo conseguiranno il vantaggio associato, mentre quelle che rimarranno bloccate nel paradigma dell’economia lineare si troveranno sempre più in difficoltà». Così scrivevano Ellen MacArthur e Andrew Morlet, fondatrice e chief executive officer di Ellen MacArthur Foundation nella prefazione al Manuale della Circular Economy di Lacy et al. (2021). E forse il cuore della questione in merito alla bontà della transizione circolare è tutta in queste poche righe.

Perché bisogna superare il modello di economia lineare? Quali sono i vantaggi (economici e sociali) che si generano nella transizione circolare? In che modo i soggetti interessati a tale transizione possono contribuirvi?

Primo spunto. Il nostro sistema economico ha sempre fatto leva sul principio che le risorse naturali a disposizione sono infinite e sempre infinita sarà la possibilità di usare tali risorse per soddisfare una domanda crescente di beni e servizi. Mentre potremmo essere tutti d’accordo sul fatto che la domanda per nuovi beni e servizi cresca, sulla infinita disponibilità delle risorse naturali, ahimè, bisogna fare un passo indietro. Nei centri urbani, ad esempio – dove vive la maggior parte della popolazione mondiale – viene consumata la maggior quantità di risorse naturali. Per di più, il rapporto tra crescita della popolazione e consumo di risorse naturali è 1 a 3. Inoltre, il 15 maggio scorso, abbiamo raggiunto in Italia l’Overshoot Day, abbiamo cioè esaurito le risorse naturali generate dal nostro Paese per l’intero anno e che non saremo più in grado di rigenerare.

Mi gioco quindi la prima “E”: Evangelizzazione, facendo mio un wording che era già stato introdotto in un articolo pubblicato nel 2017 su «Harvard Business Review Italia» per presentare il modello del marketing mix circolare. Se un modello di economia lineare seguito fino a oggi – con elevato utilizzo di risorse naturali ed elevata produzione di rifiuti dalle attività di trasformazione e consumo – non è più sostenibile, ecco allora la necessità di un processo di indottrinamento e persuasione di tutti gli attori economici, i policy maker, e la società nel suo complesso. In una parola, appunto, evangelizzazione.

Secondo spunto. Non è un caso che il termine «economia circolare» inizi con la parola «economia». È anzitutto un modello economico che deve generare valore (economico e sociale, appunto) per tutti coloro che lo adottano. Non va “venduto” quindi come il modello economico più bello del mondo, piuttosto bisogna analizzare pro e contro associati alla sua adozione.