Le tre formule ibride della quinta generazione del suv Lexus RX

Quinta generazione per la Lexus RX, il modello più importante per il brand premium del gruppo Toyota con i suoi 3,5 milioni di unità. La nuova mantiene la stessa lunghezza (4,89 metri) mescolando elementi di stile vecchi e nuovi con uno spazio maggiore all’interno. L’abitacolo bandisce le pelli animali, ma non la qualità e sposa la filosofia tazuna (briglie del cavallo) per il posto guida. Insieme alla strumentazione digitale e all’head-up display c’è lo schermo a sfioramento da 14” del nuovo sistema telematico: più potente, aggiornabile over-the-air, con mappe in cloud, ma con il solo Carplay wireless. Completa anche la dotazione di sicurezza e per il comfort, con un sistema di parcheggio automatico capace di imparare tre parcheggi abituali. La nuova RX pesa 90 kg in meno, ha un baricentro più basso di 15 mm e ha tre sistemi ibridi, tutti con motore a scoppio 4 cilindri. Il primo è un “full” da 245 cv, il secondo è un plug-in da 306 cv con batteria ricaricabile da 18,1 kWh per un’autonomia in elettrico di almeno 65 km ed emissioni di CO2 pari a 24-26 g/km di CO2. Il terzo invece è del tutto inedito perché l’unità termica è un 2,4 litri turbo, accoppiato ad un motore elettrico e ad un cambio automatico a 6 rapporti mentre per le ruote posteriori c’è un elettrico da 80 kW. La potenza complessiva è di 371 cv per uno 0-100 km/h in 6 secondi, ma soprattutto si prevedono una risposta sportiva all’acceleratore e una dinamica di guida esaltata dall’elettrificazione, dalle sospensioni a controllo elettronico e dalle 4 ruote sterzanti. Per le due versioni “full” c’è anche un batteria di nuova concezione, al Ni-Mh bipolare.L’arrivo è previsto a fine anno, ma si può prenotare con 300 euro prendendo a prezzo stracciato il pacchetto Omotenashi che prevede, tra le altre cose, ruote da 21” e presa e consegna a domicilio.