Le tre priorità dell’Italia del dopo voto: energia, inflazione e formazione

Si tratta di un intervento sostanzioso, ma da solo insufficiente. Non tutto può fare lo Stato, per quanto la politica dei bonus vada trasformata in buste paga strutturalmente più pesanti. Serve rinnovare e rivalutare i contratti collettivi, subito. Serve inoltre dialogare e creare soluzioni con le singole imprese, anche una tantum, che superino la logica delle elargizioni unilaterali. Serve allargare e stabilizzare lo strumento dei “buoni welfare” che permetterebbe erogazioni detassate sia per imprese che lavoratori.

Non possiamo attraversare un autunno e un inverno nel corso dei quali i salari vengano svalutati. La tenuta della coesione sociale e dell’economia del Paese passano da ulteriori azioni di difesa del potere d’acquisto e di riconoscimento del valore del lavoro.

Senza le competenze si rischia la delocalizzazione

La terza emergenza che serpeggia nella manifattura metalmeccanica italiana riguarda la disponibilità e la creazione di lavoro qualificato. Nessuno in campagna elettorale parla di creazione di competenze (i social media manager che nei partiti contano quasi più dei segretari lo sconsigliano), ma le imprese italiane e chi ha a cuore la creazione di lavoro stabile e dignitoso sanno che solo investendo sulle competenze il lavoro si tutela e si promuove in questa era economica.

Conosco imprese che stanno pensando di delocalizzare perché ritengono che il sistema di istruzione italiano non fornirà competenze adeguate ai loro programmi di sviluppo; conosco imprese che non affrontano un necessario cambio generazionale perché non riescono a trovare sufficienti giovani formati da assumere; conosco imprese che stanno puntando sulla selezione di università straniere per compensare il basso tasso di laureati italiani in materie Stem (Science, technology, engineering, and mathematics).