Le tre priorità per sbloccare l’Italia

Occorre quindi intervenire sulla composizione della spesa piuttosto che sul suo livello, contenendo quella corrente e promuovendo quella per investimenti (per le infrastrutture e per l’innovazione). Un cambiamento da realizzare all’interno del sistema regolativo dell’Eurozona a cui apparteniamo, sistema che ha una qualche flessibilità ma anche una robusta struttura di vincoli.

Naturalmente la crescita è una condizione necessaria, anche se non sufficiente, per ridurre le diseguaglianze sociali e territoriali diffuse nel Paese. Tuttavia, senza la crescita queste ultime si accentuerebbero. Soprattutto si rafforzerebbe l’insicurezza economica che, assai più delle stesse diseguaglianze, si è dimostrata il materiale più infiammabile dal populismo. Se le cose stanno così, cosa fa la politica?

La seconda: abbiamo bisogno di aprirci socialmente. In Italia, la priorità sociale non è solo l’immigrazione, ma è soprattutto l’emigrazione. Abbiamo trasformato la prima in un’ossessione pubblica, la seconda in una rassegnazione privata. Nel 2018, più di 5 milioni di italiani vivevano all’estero, più di 123 mila italiani ha cambiato residenza nell’ultimo anno (il doppio ha lasciato il Paese), più del 50% di chi è espatriato ha tra i 18 e i 44 anni, più di 2/3 degli espatriati ha un diploma di scuola superiore o una laurea (se non un dottorato).

Nel frattempo, solamente piccole minoranze di giovani stranieri qualificati sono venute a lavorare da noi. L’Italia (il sud in particolare) si sta spopolando di giovani istruiti, eppure usiamo le risorse pubbliche per mandare in pensione il prima possibile i nostri adulti. L’Italia sta diventando un Paese vecchio e chiuso. Ovunque vi sono corporazioni che controllano i cancelli di entrata alle professioni, alle istituzioni, alle accademie. La non-crescita rende questa gigantesca ingiustizia generazionale ancora più acuta. Con la non-crescita, infatti, la società è diventata ancora più rigida, le corporazioni ancora più accanite a difendere chi è dentro dalle competenze di chi è fuori. Se le cose stanno così, cosa fa la politica?

La terza: abbiamo bisogno di modernizzarci istituzionalmente. In Italia, il sistema politico-istituzionale continua ad essere scarsamente efficiente e poco responsabile. Eppure, l’efficienza è indispensabile per potere agire nel contesto europeo e internazionale. Senza un’amministrazione efficiente e unità territoriali (regioni e comuni) ben amministrate è difficile attirare investimenti e intelligenze che possano renderci competitivi con gli altri Paesi.