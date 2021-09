Le tre riforme chiave per lasciarsi alle spalle il ventennio perduto

L’attuale bilancio ordinario europeo 2021-2027 è di circa 150 miliardi di euro all’anno (l’1% del Pil dell’intera Unione), è finanziato dai singoli Stati nazionali e non prevede nessun debito comune.

Il “compito” dell’Unione europea è ora quello di “raddoppiare” il bilancio ordinario, “aggiungendo” un vero bilancio federale di altri 150 miliardi di euro all’anno coperto in parte con entrate proprie dell’Unione e in parte accendendo un debito comune federale. Si tratta cioè di avere un Ngeu “permanente” e non “una tantum”.

La Ue avrebbe così un bilancio pari al 2% del Pil, ancora ben lontano dal 25% del bilancio federale degli Stati Uniti d’America, ma sarebbe la pietra d’angolo di quella che dovrà essere l’Europa “politica” del XXI secolo.

Sul nuovo Patto di stabilità e crescita vanno escluse dal deficit le spese per investimenti e va sostituito all’avanzo primario (parametro puramente aritmetico) quello dell’“avanzo di parte corrente” (che si chiama risparmio pubblico) e per ogni 1% di avanzo corrente (autofinanziamento) si può permettere almeno il 2% di investimenti pubblici in più in deficit.

Si tratta cioè di introdurre una Platinum rule ancor più efficace e rigorosa rispetto alla Golden rule di Robert Solow. Sarebbe come per le famiglie quando decidono di comprare una casa pagando un anticipo del 30% e accendendo un mutuo per il restante 70 per cento. Tutta in contanti, forse, non la potrebbero mai comprare. Il vecchio Patto con l’azzeramento del deficit costringe tutti gli Stati a pagare “in contanti” tutte le spese, investimenti compresi.