Le tre sfide per il commercialista

Lo scenario competitivo



La figura del commercialista è interessata a processi di cambiamento molto rilevanti ed è in corso un ampio dibattito sull'evoluzione della professione. Infatti, emerge sempre di più l'importanza di affiancare allo svolgimento di attività definite “di base”, lo sviluppo di competenze professionali specializzate, indirizzate ad attività di assistenza e consulenza ad alto valore aggiunto.



In un contesto economico come quello italiano, caratterizzato dalla forte presenza di micro e piccole imprese, l'area dei servizi contabili e fiscali “di base” occupa senza dubbio ancora una posizione importante. Tuttavia, l'accelerazione verso un Fisco sempre più telematico e la minore redditività delle attività tradizionali mettono in discussione gli attuali modelli organizzativi dello studio del commercialista.



Per reagire efficacemente a questi cambiamenti, l'innovazione digitale gioca un ruolo fondamentale.



I fattori chiave per l'innovazione



Datev Koinos, società che da 20 anni sviluppa software per commercialisti, ha cercato di capire quali siano gli aspetti chiave di questa evoluzione attraverso una ricerca effettuata su un campione significativo di studi professionali ed elaborata in collaborazione con l'Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del Politecnico di Milano. Dalla ricerca è emerso che la tecnologia e gli strumenti digitali impattano su tre bisogni fondamentali per il professionista:



1. l'efficienza dei processi, soprattutto per quanto riguarda la possibilità di automatizzare le attività routinarie, in modo da liberare tempo e risorse da dedicare alla costruzione della relazione con il cliente e di farla evolvere verso nuove aree di conoscenza e servizio;

2. la relazione con i clienti, tramite strumenti in grado di tracciare le relazioni tra consulente e cliente, così da far percepire gli sforzi e il supporto fornito, assegnando un valore (e una conseguente remunerazione) a tali servizi;

3. l'offerta di nuovi servizi a valore, con un impatto strategico e di business, basati sulla possibilità di utilizzare strumenti capaci di analizzare in tempo reale e in modo integrato dati e informazioni relativi all'andamento del business del cliente provenienti da diverse fonti, così da costruire strategie individualizzate.



Automatismi e digitalizzazione portano i Commercialisti a liberare tempo e risorse, valorizzare la relazione con i propri clienti e a lavorare con anticipo sulle strategie future, facendo spazio a nuovi servizi di assistenza e consulenza. Ecco perché l'innovazione digitale dello studio professionale e dei suoi processi di lavoro è un'opportunità che deve diventare una priorità.



Le possibili soluzioni



Alla luce di questa analisi, Datev Koinos ha lanciato Innovation Way, un percorso di innovazione dello studio professionale finalizzato ad intervenire sui tre punti chiave emersi nella ricerca. Ad ogni bisogno corrisponde una specifica offerta software, studiata per adattarsi al meglio alle esigenze dei commercialisti.



• Efficienza dei processi interni allo studio: DK SET, il gestionale moderno che offre tutti i servizi di tipo contabile e fiscale, rendendoli disponibili in modo automatizzato, efficiente e sicuro: Contabilità, Dichiarativi, Bilancio, Comunicazioni telematiche, tutto in un unico ambiente di lavoro. Un software realmente innovativo che a breve si arricchirà con la tecnologia di machine learning per la contabilizzazione automatica delle fatture e il collegamento open banking con gli estratti conto dei clienti.



• Relazione e fidelizzazione dei clienti: DK LINK è la piattaforma, integrata con DK SET, che consente la piena digitalizzazione dei processi di lavoro, realizzando un vero e proprio Studio virtuale dove i clienti possono accedere online per condividere, scambiare e firmare digitalmente i documenti, gestire la fatturazione elettronica e molto altro ancora.



• Offerta di nuovi servizi a valore: Nei moduli DK SET sono incorporati strumenti evoluti, ad esempio per l'elaborazione e l'analisi di bilancio, che lo studio potrà offrire ai propri clienti affiancandoli nell'ottimizzazione del loro business e nella prevenzione di eventuali situazioni di crisi.



Tutte queste soluzioni software sono ovviamente fruibili anche in un ambiente Cloud, accessibile ovunque con una semplice connessione remota. Il tutto con la garanzia di politiche commerciali trasparenti che consentono di avere, tra le altre cose, prezzi bloccati e aggiornamenti gratuiti.



