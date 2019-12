Le tre sfide del Piano innovazione: digitalizzazione, innovazione, sviluppo sostenibile ed etico della società Il punto di partenza sono le prime 20 (+1) azioni di innovazione e digitalizzazione. Una strategia in itinere e partecipata, aggiornata ogni 4 mesi . Tutte le azioni, dall’identità digitale per ogni cittadino al diritto a innovare: startup e imprese innovative potranno chiedere allo Stato di sperimentare in deroga l’attività di impresa di Nicoletta Cottone

Il Piano innovazione del governo: ecco le tre sfide

«L’innovazione e la digitalizzazione devono far parte di una riforma strutturale dello Stato che promuova più democrazia, uguaglianza, etica, giustizia e inclusione e generi una crescita sostenibile nel rispetto dell’essere umano e del nostro pianeta». É lo slogan scelto per la presentazione del Piano innovazione del governo, stilato dal Mid, il ministero per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione. Il testo illustra - in una trentina di pagine - la strategia di innovazione annunciata dal governo, che affonda le sue radici negli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Cogliere i benefici della quarta rivoluzione industriale

«Il nostro obiettivo è l’identità digitale, lo dobbiamo realizzare al più presto: dobbiamo correre», ha detto il premier Giuseppe Conte alla presentazione del Piano nazionale per l’Innovazione 2025. La ministra Paola Pisano, a capo del Mid, ha sottolineato come viviamo «nel periodo a più alto tasso di innovazione di tutta la storia dell’umanità, nel mezzo di una rivoluzione tecnologica in cui l’innovazione e la scienza offrono opportunità mai viste prima». E l’Italia, ha sottolineato, «ha il dovere di cogliere i benefici della quarta rivoluzione industriale».

Le tre sfide

Tre le sfide: la digitalizzazione della società, l’innovazione del Paese, lo sviluppo sostenibile e etico della società nel suo complesso. Tre obiettivi basati su azioni concrete. Il punto di partenza sono, infatti, le prime venti (+1) azioni di innovazione e digitalizzazione. Una strategia in itinere e partecipata, che sarà aggiornata ogni 4 mesi in base allo stato di sviluppo delle azioni e che sarà inserita sulla piattaforma della Pubblica amministrazione per ricevere contributi da chiunque possa dare il proprio contributo.

Il piano d’azione

Si parte dalle prime venti azioni (+1) per trasformare il Paese.

1. Una governance per l’innovazione e il digitale con l’istituzione di una cabina di regia presieduta dalla ministra per l’innovazione Paola Pisano, con accanto un Comitato per la digitalizzazione della Pa e l’innovazione del Paese al quale sono invitati a partecipare i rappresentanti delle associazioni di categoria degli stakeholder privati del settore Ict e gli stakeholder più rappresentativi. E un tavolo di lavoro con le regioni e le città.