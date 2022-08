Le tre strade maestre sulle quali è in gioco la sovranità digitale

In questo senso un esempio è stata la gara per la realizzazione del nostro cloud nazionale per la pubblica amministrazione. Vero che i contendenti erano tutti europei (Fastweb e Aruba da una parte, Leonardo, TIM, Sogei e CDP dall’altra), ma le tecnologie messe in campo erano quelle di Amazon, Microsoft, Google, Oracle. Questo per il semplice motivo che costruire da zero quanto serviva sarebbe stato incompatibile in termini di tempi e costi. Perso anche questo treno resta un’ultima spiaggia: il controllo diretto sui dati e informazioni ivi compresa la loro localizzazione, e questo è possibile attraverso norme e leggi che sono la perfetta espressione della sovranità, nella più classica interpretazione del termine. Proprio questa sembra essere la strada che i 27 hanno deciso di percorrere a partire dal 2016, anno in cui è entrato in vigore il Regolamento Europeo per La protezione dei Dati a cui hanno fatto seguito una serie di normative di contorno come quelle in materia di cyber security (vedi Direttiva NIS e Cybersecurity Act). Il quadro si andrà a completare con altri interventi chiave, a partire dal Digital service Act (DSA) e dal Digital market ACT, a cui si affiancheranno il Data governance ACT e l’Artificial Intelligence Act, per andare a coprire anche l’ultima frontiera delle tecnologie dell’informazione. La ferma convinzione delle autorità europee che questa sia la via e che tutti i Paesi aderenti la debbano perseguire in modo unitario senza deroghe o eccezioni è dimostrata dal massiccio ricorso a “regolamenti”. Essi, a differenza delle “Direttive”, non devono essere recepiti e interpretati da norme nazionali, ed entrano in vigore contemporaneamente, così come sono, in tutti gli Stati. Qualcuno potrebbe domandarsi per quale ragione le big tech dovrebbero accettare un’impalcatura normativa che non ha uguali al mondo e senza dubbio limiterà fortemente i loro spazi di manovra. Per il semplice motivo che nessun operatore economico rinuncerà a cuor leggero a 400 milioni di utenti-consumatori alto spendenti (la più grande concentrazione al mondo) e a un parco di aziende che produce il 22% del Pil mondiale. Proprio questa è la grande scommessa europea per conservare la sua sovranità e limitare la colonizzazione digitale.

Presidente Di.Gi. Academy