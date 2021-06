Le tre vie per partire in vacanza vaccinati con due dosi

I punti chiave Emila Romagna valuta anticipo richiami AZ a over 60

Contro variante allo studio in Umbria tempi ravvicinati

Lazio, piano per gli over 60 da agosto a luglio

Marche aprono ai vaccini per turisti

Accordo di “reciprocità” tra Liguria e Piemonte



Contro il pericolo di nuove fiammate del coronavirus, a partire naturalmente dalla variante Delta, autorità sanitarie ed esperti concordano sia necessario non rinviare per alcun motivo la seconda completando il ciclo previsto prima delle vacanze. Una possibilità potrà essere quella di chiedere un anticipo per il richiamo rispetto alla data prevista, visto che alcune Regioni si stanno attrezzando in questo senso. Ma anche vedere se il luogo dove si andrà in vacanza somministra dosi anche a chi si trova lì in villeggiatura.

Emila Romagna valuta anticipo richiami AZ a over 60

In Emilia Romagna si sta valutando di anticipare i richiami del vaccino AstraZeneca per gli over 60 che hanno fatto la prima dose. Si tratta di una strategia per difendersi dalla diffusione della variante Delta. «È assolutamente indispensabile il completamento della vaccinazione, una strategia vincente», dice il professore Vittorio Sambri, direttore del direttore dell’Unità operativa microbiologia del laboratorio unico di Pievesestina dell’Ausl Romagna, interpellato dall’Ansa su questa ipotesi. Il professore spiega che studi disponibili riportano «dati molto convincenti» sul fatto che le due dosi di vaccino aumentano la protezione della variante Delta fino a oltre il 70%.

Contro variante allo studio in Umbria taglio tempi

Anche l’Umbria sta valutando di anticipare la somministrazione delle seconde dosi vaccino contro il Covid per contrastare una eventuale diffusione della variante delta del virus. Lo ha detto l’assessore regionale alla Sanità Luca Coletto. «Stiamo valutando di anticipare la seconda dose - ha spiegato ancora Coletto - in particolare per gli ultrasessantenni. Le forniture di vaccini per procedere in questa direzione ci sono senza modificare il piano delle prenotazioni già fatte».

Lazio, piano per gli over 60 da agosto a luglio

Giorni fa il Lazio ha comunicato di avere organizzato un piano per anticipare i richiami AstraZeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell’Ema, affinché sia completato il percorso vaccinale degli over 60 che rientrano nella fascia più a rischio. Così come è pronto, a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie per il vaccino Moderna oltre che del vaccino monodose J&J, «che secondo l’ultimo rapporto di farmacovigilanza Aifa è quello con il piu’ basso tasso di reazioni avverse».

Marche aprono ai vaccini per turisti

Le Marche aprono alle vaccinazioni di richiamo per i turisti che trascorreranno un periodo di vacanza nelle Marche. Chi ha già ricevuto la prima dose nella Regione di residenza e si trova temporaneamente nelle Marche per motivi turistici può chiedere di effettuare il richiamo recandosi direttamente nei Punti Vaccinali di Popolazione o nei Punti Vaccinali Ospedalieri (sono 17 in tutto), esibendo il certificato di vaccinazione della prima dose con indicato il vaccino somministrato, la data di somministrazione e la data prevista per il richiamo. «Un’opportunità in più» secondo l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini, che ricorda l’obiettivo di «raggiungere l’indispensabile livello di copertura vaccinale che non deve subire flessioni nel periodo estivo».