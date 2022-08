Le troppe variabili dell’equazione energetica e il ruolo dell’Africa

Infine, sono in molti in Africa a percepire l’atteggiamento europeo

iniquo e discriminante, oltre a essere ancora intriso dei retaggi coloniali del passato. Non solo la storia passata, ma anche la stretta attualità sembra perpetuare vecchi, e mai del tutto superati, pregiudizi: i rifugiati ucraini, bianchi, sono stati accolti senza alcuna difficoltà in Europa anche da quei Paesi, come ad esempio l’Ungheria e Polonia, tradizionalmente contrari a ogni flusso migratorio proveniente dal Medio Oriente o dal Nord Africa. Ad esempio, milioni di persone hanno dovuto lasciare le loro case a causa del conflitto nel Tigray, in Etiopia, dove sono stati documentati indicibili crimini contro l’umanità. E in questi giorni in Africa c’è chi si chiede perché l’immigrazione nera al contrario di quella bianca subisca un trattamento così diverso. Forse ha ragione Orwell. Siamo tutti uguali ma qualcuno è più uguale degli altri.

In conclusione, fare pronostici sull’evoluzione a lungo termine del

mercato del gas costituisce un esercizio temerario e spesso piuttosto inutile. Sono troppo le variabili sconosciute che condizionano l’equazione energetica. Tuttavia, possiamo provare a individuare alcune costanti, senza ovviamente nessuna garanzia che resteranno tali.

In primo luogo, per i prossimi dieci anni il gas costituirà ancora l’ingrediente fondamentale nel processo di transizione energetica. Le rinnovabili cresceranno in percentuale nel mix energetico e i relativi costi diminuiranno, ma non sarà possibile fare a meno del gas naturale in assenza del nucleare.