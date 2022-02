Le truppe russe attaccano, Kharkiv resiste. Zelensky rifiuta proposta Cremlino di colloqui in Bielorussia

«Qualunque città va bene per i negoziati, tra cui Varsavia, Istanbul e Baku», ma non in un Paese “da cui non partono i missili” verso l’Ucraina.

Zelensky ha poi scritto su Telegram di aver parlato con il presidente bielorusso, Aleksandr Lukashenko.

Minsk ospiterà armi nucleari se lo farà la Polonia



Minsk inviterà Mosca a schierare armi nucleari in Bielorussia se gli Stati Uniti o la Francia le schiereranno in Polonia o in Lituania: lo ha detto oggi il presidente bielorusso, Alexander Lukashenko, riferendo di una conversazione su questo tema avuta ieri con il presidente francese Emmanuel Macron. Intanto, secondo i media bielorussi, forze armate bielorusse si imbarcano su aerei per un’operazione militare speciale in Ucraina. Stanno preparando un assalto aereo. Ciò significa che la Bielorussia ha dato l’inizio all’invasione dell’Ucraina.. Luoghi di atterraggio sono: direzione Kyiv e Zhytomyr”. Si legge in un Twitter dell’Ambasciata Ucraina a Roma.

Deposito petrolifero colpito, timori per fumi tossici

Dopo il bombardamento russo sul deposito petrolifero di Vasylkiv, alle porte di Kiev, le autorità cittadine hanno avvertito che il sito in fiamme sprigiona fumi tossici e hanno invitato i residenti, per lo più già al riparo nei rifugi, a chiudere le finestre. L’incendio è visibile anche da Kiev, che si trova a circa 40 km di distanza. I servizi di emergenza non possono spegnere le fiamme a causa del fuoco nemico e si teme un disastro ambientale.

Ue chiude i cieli alla Russia, si valuta stop anche a navi

Prevista, per questo pomeriggio, l’intesa a livello Ue sul blocco di tutte le compagnie aree russe dallo spazio aereo comunitario. Lo spiega un alto funzionario europeo in vista del Consiglio Affari Esteri di oggi. La maggioranza dei Paesi ha già chiuso, in queste ore, lo spazio aereo alla Russia ma la misura rientrerà nel terzo pacchetto di misure che Bruxelles mette in campo e che comprende anche l’esclusione selettiva da Swift e il congelamento degli asset in valuta straniera della Banca centrale russa. In un successivo pacchetto, spiega la stessa fonte, l’Ue potrebbe procedere al blocco anche dello spazio marittimo per Mosca