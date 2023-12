Le Twins, paillettes a ogni ora del giorno per capi comodi e passe-partout

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un gusto per la moda e uno stile che si compenetrano, l’armonia che le unisce, l’intento unico di creare un brand distintivo di un’eleganza quotidiana. Nasce così Le Twins, che come dice il nome stesso rivela da subito che le due stiliste, Sara e Tania Testa, sono gemelle. Legate da un rapporto di complicità che ha permesso loro di inaugurare un’attività comune nella quale affiatamento e creatività danno vita a collezioni disegnate per una donna elegante ma dinamica.

Laureata in scienza politiche Tania, in lettere Sara, anche all’università avevano iniziato a occuparsi di moda e a cavalcare i trend del momento personalizzandoli per renderli unici. Ed è stata sempre la moda il settore nel quale le due sorelle hanno lavorato per alcuni anni prima di fondare un proprio marchio.

Il brand decolla nel 2020, dopo il Covid, grazie alla presenza della collezione in una serie di boutique di primo piano nel panorama italiano e internazionale. Oggi Le Twins è presente in una trentina di Paesi, dalla Francia alla Turchia, dalla Svizzera agli Stati Uniti e al mondo arabo. A disegnare i capi entrambe le sorelle, che si confrontano continuamente pur vivendo una a Milano e una in Emilia Romagna. Ed è qui che si trovano i laboratori - tra Faenza e Rimini - ai quali è affidata al produzione, perché tutto è rigorosamente Made in Italy.

«Nella nostra collezione una parte importante è fatta di capi con paillettes - raccontano -. Vogliamo che le donne brillino. E per questo motivo siamo state tra le prime a sdoganare le paillettes da giorno, pantaloni portati con le sneakers e così via. Le paillettes non sono da utilizzare solo per party e feste». Un trend importante che ha preso piede.

«La nostra caratteristica è anche quella di rappresentare la fascia premium nelle boutique di lusso, quindi capi con prezzi accessibili», dicono. Altro punto di forza è la vestibilità: «Lavoriamo molto sulla comodità - racconta Tania -. È molto importante che le nostre clienti si sentano a loro agio indossando i nostri capi». È nata così l’idea di un minidress sotto a un maxi cappotto anziché sotto a una pelliccia o di un pantalone sparkling da mettere con sneakers o anfibi invece che con scarpe con il tacco.