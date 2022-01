Borse, prosegue il rally della Befana. A Piazza Affari Iveco frena la caduta

Ascolta la versione audio dell'articolo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Dopo l’esordio positivo del 2022 i mercati europei provano a fare il bis, con gli indici principali che si muovono in rialzo nelle prime battute di contrattazione. La spinta arriva anche dalla chiusura record per il Dow Jones e lo S&P 500 al termine della prima seduta dell'anno a Wall Street, caratterizzata dal forte rialzo del titolo di Tesla e dal record di Apple, diventata la prima società al mondo con una capitalizzazione di 3.000 miliardi di dollari. Un ottimismo che però deve fare i conti con la diffusione della variante Omicron, con gli investitori che valutano gli impatti delle restrizioni sulla ripresa economica globale (e sulla domanda di energia).



Germania, a novembre + 0,6% vendite al dettaglio

A novembre scorso in Germania le vendite al dettaglio tedesche sono salite dello 0,6% a livello adjusted rispetto al mese precedente. A livello tendenziale, rispetto a novembre 2020, le vendite sono scese del 2,9 per cento. Nell'intero 2021 si stima un incremento dello 0,9% rispetto al 2020.

Petrolio debole, attesa per riunione Opec+

Dopo la scelta del prossimo segretario generale, il kuwaitiano Haitham al-Ghais, un veterano dell’industria petrolifera, che guiderà il cartello a partire dal mese di agosto, quando si concluderanno i due mandati consecutivi del nigeriano Mohammed Barkindo, i Paesi produttori tornano a riunirsi. Nel pomeriggio di martedì 4, nella versione allargata dell’Opec+, con la Russia e altri alleati, la riunione non dovrebbe riservare novità: anche a febbraio, nonostante l’impennata di contagi da Covid, ci dovrebbe essere un incremento delle quote produttive da 400mila barili al giorno Intanto, il petrolio si muove in calo rispetto ai livelli della vigilia..



Tokyo chiude in crescita dell'1,7% con yen ai minimi da 5 anni

Festeggia l'inizio dell'anno la Borsa di Tokyo, sostenuta dallo yen ai minimi da 5 anni rispetto al dollaro e dall'ottimismo di Wall Street rispetto all'impatto della variante Omicron sull'economia. L'indice di punta Nikkei ha chiuso in rialzo dell'1,77% a 29.301,79 punti mentre l'indice più ampio Topix ha guadagnato l'1,9% a 2.030,22 punti. In particolare Tokyo ha beneficiato di uno yen che è sceso al livello più basso rispetto al dollaro da gennaio 2017, raggiungendo 115,82 yen per dollaro, un evento a favore delle società esportatrici giapponesi. Nel 2021 la valuta giapponese ha perso il 10% del suo valore rispetto al dollaro poiché l'ottimismo sulla crescita economica globale ha fatto salire i rendimenti dei titoli di Stato statunitensi e ha smorzato la dipendenza da beni rifugio come lo yen.

Il resto delle Borse asiatiche, Cina in testa, ha chiuso la seduta sotto la parità, con Pechino che starebbe ipotizzando una nuova stretta sul fronte della cybersecurity, penalizzando così i titoli high-tech del comparto.