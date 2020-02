Le università scommettono su green economy e data science Sono 195 i nuovi corsi che gli atenei hanno chiesto di attivare per l'anno 2020/21. In crescita anche l'intelligenza artificiale che passa da 4 a 9 piani di studio di Eugenio Bruno

(methaphum - stock.adobe.com)

3' di lettura

Gli atenei italiani scommettono su sostenibilità, data science e intelligenza artificiale. Almeno a giudicare, da un lato, dall’andamento dei corsi istituiti nell’ultimo decennio e, dall’altro, dalle richieste di attivazione in vista del prossimo anno accademico. In un contesto generale che vede crescere l’offerta formativa complessiva.

Le richieste di nuova attivazione

In totale sono 195 le richieste di nuova attivazione che il Consiglio universitario nazionale (Cun) ha ricevuto nelle scorse settimane e che sta vagliando in questi giorni. In crescita del 38% rispetto a un anno fa quando ne erano arrivate 141. Fermo restando che toccherà all’Agenzia di valutazione Anvur avallare o meno i desiderata degli atenei, appare comunque degno di nota che l’aumento si sia concentrato nelle aree 9 (Ingegneria industriale e dell’informazione) e 12 (Scienze giuridiche) del Cun.

LE LAUREE IN ARRIVO Totale dei corsi di cui è stata chiesta l'attivazione negli ultimi due anni

I corsi innovativi



Passando dalle aree ai corsi, il primo dato che balza agli occhi riguarda l’aumento esponenziale (e recente) delle lauree dal titolo “intelligenza artificiale” o “artificial intelligence”. Un fenomeno concentrato soprattutto negli ultimi tre anni. Stando alle banche dati del ministero e del Cun, fino al 2017 l’unica università che offriva la possibilità di laurearsi in intelligenza artificiale e robotica era la Sapienza di Roma. Nel 2018 si è aggiunta Cagliari. Nel 2019 i corsi sono diventati 4 dopo la comparsa sulla scena di Bologna e Pisa (qui come evoluzione di un corso preesistente che già si occupava degli stessi temi senza esplicitarlo nel titolo). E nel 2020 possono diventare 9, considerando le 5 in attesa di attivazione (incluse le prime tre triennali in materia). Tutte confinate nell’alveo dell’ingegneria informatica se si eccettua una interclasse con informatica.

I CORSI PIÙ INNOVATIVI L'andamento degli ultimi dieci anni. Note: (*) Corsi di cui è stata chiesta l'attivazione che andrà però confermata dall'Anvur dopo il vaglio del Cun

Tengono le lauree in data science