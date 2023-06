Le uve zibibbo dei Pellegrino tra leggende e megalitici Sese

La cantina della famiglia Pellegrino è l'incipit più ebbro e gioioso di ogni viaggio pantesco. Ci si accomoda sulla veranda libando dai calici i vini bianchi dell'uva zibibbo. Quello delle viti ad alberello protette dai muretti a secco in pietra lavica, del resto, è un dono che l'isola si è fatta con la fatica che nel corso dei secoli ha richiesto scolpire la lava per farne blocchi serviti a dimorare e riparare le coltivazioni. Il frutto di questa impresa, premiata dall'Unesco come patrimonio dell'Umanità, è un sistema di terrazzamenti che ricordano quelli delle civiltà meso americane sulle Ande. Proprio la cantina si trova in prossimità dei monumenti megalitici chiamati Sese.

