Le vacanze esperienziali più gettonate: Maldive, Oman e Mauritius

Un'altra grande tendenza del 2023, per altro nota e già radicata, saranno i viaggi esperienziali e personalizzati. Fra le proposte del tour operator internazionale Evolution Travel, gli atolli delle Maldive si confermano la meta top seller (con pacchetti che partono dai 3mila euro a persona) nonostante le tempistiche molto lunghe per il rinnovo dei passaporti e i rincari che hanno inciso parecchio sul prezzo dei voli aerei. Molto gettonati anche i pacchetti su misura per l'Oman, da assaporare fra escursioni in jeep 4x4, lezioni di yoga nel deserto, trekking sulla montagna di Jebel Shams e immersioni alle isole Daymaniat. Altre destinazioni su cui si punterà molto, complice l'apertura delle frontiere senza limitazioni, sono le Mauritius (fra le catene alberghiere proposte quella con il miglior rapporto qualità-prezzo è la mauriziana Attitude), il Giappone e l'Uzbekistan con la mitica Samarcanda.

