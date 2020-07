Le vacanze all'indomani del covid-19? Le dieci auto in modalità relax in off-road di Corrado Canali

In auto è meglio! Non solo in città dove gli affollamenti sui mezzi sono ancora fonte di preoccupazione, ma anche nelle gite fuori porta o in qualche appuntamento sportivo con le attrezzature al seguito. Muoversi in macchina è la soluzione migliore anche dal punto di vista sanitario. I costruttori di auto sembrano aver recepito il messaggio e prontamente corrono ai ripari con soluzioni ad esempio per la nuova Land Rover Defender che debutta in questi giorni sul mercato con una tenda sul tetto dell'iconico fuoristrada inglese realizzata in collaborazione con lo specialista italiano e cioè Autohome. BUONE VACANZE A TUTTI!