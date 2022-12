Le valvole Apr rendono sicuri i moduli abitativi

Ascolta la versione audio dell'articolo

La piemontese Apr guidata da Andrea Romiti ha registrato, poco meno di un mese fa, il debutto in orbita delle sue valvole con la missione CYGNUS 18, lanciata il 7 novembre scorso. Per la prima volta l’azienda ha fornito le valvole di controllo per la gestione ambientale e di pressurizzazione, in qualità di fornitore di Thales Alenia Space responsabile del modulo cargo pressurizzato destinato alla Stazione spaziale internazionale e realizzato negli stabilimenti di Torino. APR sta lavorando con Thales Alenia Space anche alle valvole di controllo pressurizzazione per i moduli HALO (Habitation and Logistics Outpost) e I-HAB (International Habitat) che sono in fase di sviluppo proprio a Torino e che saranno destinati al futuro Lunar Gateway della missione Artemis. «Si tratta di un nuovo capitolo per il Made in Piemonte nella Space Economy – sottolinea l’amministratore delegato Andrea Romiti - frutto del connubio tra la capacità progettuale e quella manifatturiera e tecnologica di APR». Il lancio a inizio novembre ha coronato un lavoro durato almeno due anni, segno di una filiera dell’aerospazio che sta crescendo, a seguito del ruolo dei big player dello spazio, nel comparto dei sistemi per l’esplorazione umana e robotica dello spazio.

APR, fondata nel 1998 a Pinerolo, ha investito nello sviluppo di equipaggiamenti fluidodinamici destinati ai velivoli, lavorando su design, produzione e testing, con soluzioni altamente customizzate. Il core dell’azienda è lo sviluppo e la produzione di pompe e valvole idrauliche, pneumatiche e per la propulsione spaziale, dispositivi necessarie alla gestione della pressurizzazione di moduli cargo logistici ed abitabili.