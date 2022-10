Le vendite di Pc crollano del 20%, è il calo più forte degli ultimi vent’anni

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Erano due decenni che la domanda di personal computer non calava così velocemente. Dopo il boom della pandemia che ha spinto le vendite invertendo un trend assistiamo a un rallentamento della spesa dei consumatori per l’elettronica. Come sottolinea l’istituto di ricerca Gartner il “back-to-school” non ha funzionato. Le consegne mondiali di Pc nel terzo trimestre sono diminuite del 19,5% rispetto a un anno fa. Sono 68 milioni di computer, una anno prima erano 84,5 milioni.

Cosa è successo?

«I risultati di questo trimestre potrebbero segnare un rallentamento storico per il mercato dei pc» ha affermato Mikako Kitagawa, analista di Gartner.«Mentre le interruzioni della catena di approvvigionamento si sono finalmente attenuate, le scorte elevate sono ora diventate un problema importante data la debole domanda di PC sia nel mercato consumer che in quello business». Per essere precisi non stiamo assistendo a un evento imprevisto. In termini di volumi stiamo ancora sopra i livelli pre-pandemia, quindi stiamo assistendo a un violento assestamento. Tuttavia, qualcosa è cambiato. Come ha suggerito l’analista nonostante le massicce promozioni e il calo dei prezzi, molti consumatori che avevano già acquistato nuovi PC negli ultimi due anni non hanno aggiornato le proprie macchine. A livello aziendale, la crisi del gas e la guerra hanno portato a una spesa IT più selettiva. Evidentemente oggi i Pc non sono in cima alla lista delle priorità.

Loading...