Le vendite di prosciutto Dop lasciano spazio al low cost

«Le cosce acquistate lo scorso autunno usciranno come prodotto stagionato a inizio 2024, inaugurando un’annata che sarà molto difficile – ammettono da Salumifici GranTerre –. Non si può, infatti, pensare che il prezzo finale possa arrivare a coprire questi costi, a maggior ragione visti i listini di vendita attuali. E poi c’è tutto il tema degli oneri finanziari, molto gravosi a causa dei volumi immobilizzati e dei tempi di stagionatura».

Prosciutto San Daniele Dop

C’è preoccupazione anche nel comprensorio del San Daniele Dop, dove l’aumento del 15% dei costi rispetto al pre Covid è stato in gran parte assorbito dalla filiera. Perlomeno finora. «Visto l’andamento della produzione suinicola nazionale, speriamo che nella prossima primavera il prezzo delle cosce si riequilibri, altrimenti le aziende affronteranno una grave criticità», spiega Mario Emilio Cichetti, direttore generale del Consorzio di tutela, che si avvia a chiudere il 2023 con vendite e produzione stabili (-1,5% circa),e con 2,6 milioni di cosce inserite nel circuito della Dop (90% della produzione locale).

Prosciutto Toscano Dop

Saranno 340mila quelle marchiate dal Consorzio del Prosciutto Toscano Dop, il 10% in più rispetto al 2022 ma ancora al di sotto dei valori del 2019. Colpa della minor disponibilità di suini (-20% rispetto al 2020) ma soprattutto del rincaro della materia prima (+13,5% in 12 mesi), che spinge il presidente del Consorzio Fabio Viani a chiedere «un intervento anche a livello governativo, calmierando i prezzi e rivedendo la tassazione».

Carpegna Dop e Norcia Igp controcorrente

Vanno decisamente controcorrente, invece, alcuni crudi “minori”. Come il prosciutto di Carpegna Dop, che chiude un 2023 in leggera crescita sia a valore che a volume, con 900 tonnellate per 20 milioni di euro di fatturato alla produzione. «Abbiamo tenuto in Italia e aumentato l’export, che genera il 6% del fatturato totale – afferma Marco Pulici, vicepresidente del Consorzio di tutela –. Nel 2024 vogliamo aumentare la produzione almeno di un 6-7% ma il problema è trovare la materia prima adatta per questo prosciutto di alta qualità».

Avanza anche il prosciutto di Norcia Igp, che in tre anni ha aumentato la produzione del 18%, arrivando a 450mila pezzi nel 2022. Determinante è stato il preconfezionato (+51%) che ha aperto la strada della Gdo, dove oggi realizza metà delle vendite. «Merito degli investimenti sugli stabilimenti fatti dai soci produttori e delle attività di promozione attuate in Italia e all’estero», riconosce il presidente del Consorzio di tutela, Pietro Bellini.