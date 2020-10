Le vendite retail spingono l’export del design italiano

A partire dall’ultima grande crisi, quella finanziaria del 2008-2009, l’export del settore è del resto incrementato a ritmi molto rapidi, arrivando lo scorso anno a rappresentare per l’intera filiera legno-arredo il 51%, con un saldo commerciale di 7,8 miliardi, il quarto risultato migliore nella manifattura italiana. Sempre secondo i dati Fla, la filiera (in tutto 42,5 miliardi e 380mila lavoratori) contribuisce per il 19% alla bilancia commerciale della manifattura italiana.

Difficile tracciare una mappa dell’export di design made in italy ai tempi del Covid-19. «La situazione è a macchia di leopardo - spiega Roberta Silva, ceo dell’azienda di illuminazione Flos –. In Asia e Oceania ci sono alcuni mercati che sono ripartiti molto bene, come il Giappone, mentre la Cina va un po’ ad alti e bassi. C’è una schizofrenia che vede alcuni Paesi riattivarsi e poi spegnersi di nuovo e viceversa: è successo con l’Australia e con l’India, ad esempio». Anche l’Europa ha grosse differenze al suo interno: «Tutto il mondo scandinavo va benissimo, come se fosse un mondo a parte – osserva Silva –. Anche Germania e Austria vanno bene, mentre sul Regno Unito pesano sia una situazione sanitaria che non ha mai superato la fase di emergenza, sia i primi effetti della Brexit. E poi la Spagna è in una situazione preoccupante». Sul fronte americano, le difficoltà maggiori si sentono in America Latina, mentre nel Nord America, nonostante l’emergenza sanitaria, la situazione è positiva, anche se si registra un rallentamento dovuto al combinato di molti fattori: oltre alla pandemia, anche le tensioni sociali legate alla questione razziale e le prossime elezioni presidenziali.

Ripresa diffusa sui mercati

Anche secondo Giovanni Del Vecchio, amministratore delegato di Giorgetti (azienda di arredamento di alta gamma che esporta l’85% del fatturato), la percezione è di un risveglio generale, con situazioni molto differenziate all’interno anche degli stessi Paesi. «Non sta andando così male come le condizioni economiche e sanitarie dei diversi mercati potrebbero far pensare. Settembre per noi è andato meglio dello scorso anno – osserva –. C’è un risveglio generale che non credo si possa spiegare solo con un tema di revenge spending o di recupero di quello che si era fermato durante il lockdown».

Probabilmente c’è un po’ di tutti questi fattori, compresa la riscoperta della casa, lo spostamento della spesa familiare in questo settore a scapito di altri, come l’abbigliamento o i viaggi. «È comunque un risveglio diffuso – aggiunge Del Vecchio -: abbiamo riscontri in Asia, con la Cina che ripreso crescere a ritmi importanti, ma anche dal Medio Oriente e dai mercati europei più consolidati, e anche in Russia e Stati Uniti stiamo registrando risultati positivi».

In frenata contract e grandi progetti

Tutti concordano anche nel registrare un generale rallentamento nel segmento del contract e dei grandi progetti, inizialmente frenati dai vari lockdown, poi ripartiti, ma ora penalizzati dalla crisi del mondo commerciale (in particolare i negozi dei marchi della moda), dell’hospitality e degli uffici. Diverso il discorso per il contract residenziale, che invece tiene abbastanza bene.