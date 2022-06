Le vendite di solari non conoscono crisi: la sfida è l’innovazione

La dedizione di Shiseido verso la tutela di spiagge e oceani è già nota grazie al BlueProject a cui il brand aggiunge un’edizione limitata della linea Suncare: due prodotti chiave totalmente rivisti nel look con un packaging più green. I tubetti della protezione solare alta Expert SunProtector Face Cream Spf 50+ e del doposole After Sun Intensive Damage Sos Emulsion, infatti, sono realizzati con il 48% in meno di plastica derivata dal petrolio e hanno formule più clean per ridurre la dispersione in mare con impatto irrilevante sui coralli.

È certificata “Coral safe” la linea di solari Portonovo Suncare della start up Conero Beauty, testata per preservare gli ecosistemi marini, prevenendo lo sbiancamento dei coralli e l’inquinamento dei mari. I filtri solari sono ultima generazione che proteggono dai danni ossidativi dei raggi Uva e Uvb, garantiscono un’elevata tollerabilità per tutti i tipi di pelle e non interferiscono con le attività endocrine.

Packaging sostenibili anche per Leocrema e Garnier, mentre la categoria dei solari Anthelios di La Roche Posay si arricchisce con un’innovazione scientifica: Mexoryl 400, un nuovo filtro messo a punto dalla ricerca del gruppo L’Oréal - di cui il marchio fa parte - che offre un’elevata protezione per tutti i tipi di pelle e tutti i fototipi con una texture leggera. Il Fluido Invisibile e la Crema Idratante Spf 50+ della linea Anthelios UvMune 400 diventano quindi, oltre che filtri solari, anche veri e propri trattamenti per la pelle.

Punta su consistenze light anche Lancaster e L’Erbolario. Il primo, infatti, propone Sun Protective Fluid Spf 30, un fluido per il viso simile a un siero dall’effetto “pelle nuda” che aiuta a riparare i danni causati dal sole e allo stesso tempo regala un’abbronzatura uniforme. Da L’Erbolario, invece, arriva Spray Solare Velo d’Estate Spf 50 idratante e resistente all’acqua a base di oli naturali come quelli di fico d’india e di dattero del deserto.

Mentre nei trattamenti solari Uv-Bronze di Filorga la protezione contro i raggi ultravioletti e infrarossi è associata a matrichine, polisaccaridi, attivi rassodanti, attivi melano-regolatori e Ncef, cocktail esclusivo del brand composto da attivi poli-rivitalizzanti e acido ialuronico, per contrastare rughe, macchie, rilassamento e disidratazione.