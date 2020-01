Le vere cause del classismo nelle scuole

Questa vicenda ci impone di riflettere sulle derive che sta prendendo il discorso pubblico sulla scuola. Ormai si è affermata, nei media, la vulgata secondo cui la scuola è caduta in un declino inarrestabile; che sta abbandonando la sua missione costituzionale, assoggettata a una spietata logica di mercato. In questo clima, si cerca sempre la notizia che fa scandalo, e che diventa poi il male da combattere. Questo impedisce di avere uno sguardo lucido e di orientare le politiche scolastiche. Gli attacchi alle singole scuole per errori più o meno maldestri che commettono nella comunicazione non solo non servono a niente, ma sono pericolosi, perché ne ostacolano il lavoro.



C'è poi l'enorme ipocrisia di attribuire il classismo a poche parole scritte su un sito, senza vedere quanto l'ordinamento della scuola italiana lo favorisca. Prendiamo il problema da cui è partita la polemica: le quattro sedi dell'IC Trionfale hanno una composizione sociale diversa, in alcuni si trovano solo le classi agiate, in altri solo classi popolari, oppure, insieme, i figli dei “signori” e dei loro “domestici”. Una scuola che vuole evitare questo fenomeno di segregazione sociale, causato da fattori esterni, può intervenire sulla formazione delle classi: cercare di formare classi egualmente disomogenee, per così dire: in tutte le classi devono essere presenti allievi di diversa estrazione sociale. Una scuola grande come un istituto comprensivo può farlo, in teoria. In teoria: in pratica no.

Perché anche se gli istituti comprensivi, che hanno unito scuole più piccole prima separate, esistono dall'inizio degli anni duemila, le singole scuole che li compongono prendono le iscrizioni separatamente: diventa così molto difficile riequilibrare la composizione sociale delle classi, perché ogni singola scuola è troppo piccola e si trova in un'area socialmente troppo omogenea. Sul piano degli ordinamenti, i comprensivi andrebbero ripensati e rilanciati, perché non hanno realizzato la propria missione, cioè garantire la continuità tra diverse scuole, e soprattutto tra elementari e medie in uno stesso istituto.



Solo un accenno ad altri aspetti dell'ordinamento che hanno effetti classisti ma sfuggono alla grancassa dell'indignazione. Il salto dalla scuola primaria alla scuola media è spesso troppo difficile, tra l'altro per l'aumento dei compiti a casa, improvviso e rapido. È una cosa considerata scontata (“preparati, l'anno prossimo alle medie avrai molti più compiti a casa”, si dice ai bimbi di quinta elementare). Tuttavia, l'aumento dei compiti a casa alle medie va in parallelo con l'aumento dei divari sociali nei risultati scolastici: alla fine delle medie, i figli degli immigrati e i figli dei ceti sociali meno agiati sono più distanti dai figli degli italiani e delle classi medie agiate di quanto lo erano alla primaria.



Ancora: alla fine delle medie si deve scegliere la scuola superiore. Questa scelta, come tutti sanno in questi giorni, non avviene alla fine della terza media, ma a gennaio, molto prima della fine dell'anno scolastico. Già è precoce la scelta a 14 anni, una scuola più egualitaria dovrebbe garantire una formazione comune fino a 15 o 16 anni, come avviene già in molti paesi europei. Ma anche accettando la scelta a 14 anni, farla a gennaio favorisce i pregiudizi culturali e sociali. Il famoso “consiglio orientativo”, inconsapevolmente, veicola questi pregiudizi. Un solo esempio: spesso ai figli degli immigrati vengono consigliati i tecnici o i professionali, per istradarli al lavoro, perché si pensa che le famiglie non possano sostenerne a lungo gli studi.