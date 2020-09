Le vere emergenze del Paese

Non siamo soltanto noi in queste condizioni, ma è una magra consolazione.

Eppure non ci vuole particolare sagacia per stabilire almeno cinque grandi priorità: il rilancio della produttività in caduta da anni a causa di lacci e lacciuoli che soffocano il fare impresa, i progetti per lo sviluppo sostenibile, le infrastrutture e l'apertura dei cantieri per i grandi lavori, la digitalizzazione con gli investimenti necessari per la rete unica in fibra, la questione demografica con il rilancio di politiche a favore della natalità e dell'istruzione.

L'altro aspetto spinoso riguarda la tempistica. I fondi europei non arriveranno subito. Cosa accadrà nel frattempo? Come verrà superato il morso della crisi economica che sta seguendo l'emergenza sanitaria? La tradizionale manovra di fine anno risulterà adeguata alle difficoltà che stanno affrontando le imprese?

La certezza è che il Paese ha l'opportunità di mettere in cantiere investimenti fuori dall'ordinaria amministrazione, utilizzabili per un vero salto di qualità. Ma è anche a un bivio tra la strada che porta allo sviluppo economico e quella che porta al disastro, reso ancora più drammatico dalla montagna di debito pubblico che ha raggiunto il 160 per cento del prodotto interno lordo. Non sono ammesse distrazioni o ritardi.