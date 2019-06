Le vetture in benefit

Per quanto riguarda l’infotainment è presente il sistema multimediale Uconnect di quarta generazione con radio Dab e compatibilità con gli standard Apple CarPlay e Android Auto, in versione base da 7” sul modello Longitude e in quella da 8,4 con navigazione dalla Business in poi. L’unica motorizzazione diesel 2.2Mjt da 190 cavalli è proposta in versione a 2 o 4 ruote motrici.

Jeep / Cherokee

Range Rover /Evoque

Realizzata sulla nuova piattaforma Premium Transverse Architecture (PTA), permette alla seconda generazione di Range Rover Evoque di montare le motorizzazioni mild hybrid 48 Volt e ibride plug-in oltre alle versioni 3 e 4 cilindri benzina e diesel con potenze da 150 a 300 cavalli e naturalmente trazione a due e quattro ruote motrici. Salendo a bordo troviamo un ambiente ispirato alle scelte stilistiche già viste su Velar, a partire dai due schermi touchscreen da 10.3” del sistema di infotainment Land Rover Touch Pro Duo. Oltre alla guida autonoma di livello 2 arrivano dotazioni come lo specchietto retrovisore con videocamera ad alta definizione.