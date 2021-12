Le vie del denaro sporco: prestanomi, mini invii e resistono gli spalloni

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

In alcuni casi i trasferimenti di denaro «sporco» attraverso il circuito money-transfer erano intestati a soggetti inconsapevoli o, addirittura, morti da anni. Senza contare quelli che invece avevano venduto i propri documenti di identità – migliaia – allo scopo di mantenere acceso il costante flusso in uscita di capitali provento soprattutto delle frodi in commercio e dell’evasione fiscale. Una «rete» di 1.600 persone cui sono state mosse 34mila violazioni della normativa antiriciclaggio, per trasferimenti illeciti di 51 milioni di euro.

Sono gli esiti della maxi operazione “Multiplo”, un progetto investigativo del Nucleo valutario della Guardia di finanza che il Sole 24 Ore del Lunedì è in grado di raccontare. Un accertamento durato tre anni, che ha portato alla luce le tecniche più utilizzate per aggirare la normativa antiriciclaggio, in particolare l’articolo 49 del Dlgs 231/07 che prevede il divieto di trasferire fondi per importi pari o superiori a 1.000 euro. Ciò che è emerso sono migliaia di rimesse di denaro distinte ma ritenute, a vario titolo, «unitarie sotto il profilo economico».

TRASFERIMENTI ILLECITI VERSO L'ESTERO

I trasferimenti al Nord

L’accertamento ha riguardato 64.967 operazioni finanziarie per un importo pari a 120 milioni di euro. In particolare «il frazionamento artificioso» delle rimesse - denominato smurging - ha riguardato 51 milioni di euro, illecitamente movimentati dall’Italia verso l’estero.

L’analisi risk based approach ha fatto emergere la regia di alcuni agenti finanziari in grado di raccogliere i capitali sporchi e trasferirli all’estero. E così, si è scoperto che in una sola giornata partivano più trasferimenti di denaro attraverso money-transfer ma riconducibili ad un unico soggetto.

Stando ai documenti investigativi, la Lombardia è la prima regione italiana per movimentazioni illecite di contanti, con 11 milioni trasferiti e 6.500 contestazioni (si veda l’infografica). Ma in generale il Centro-Nord rappresenta l’area più critica. D’altronde una nuova analisi “econometrica” sviluppata dall’Antiriciclaggio ha già posto l’accento sui rischi connessi alla diffusione di denaro liquido nel Nord. In particolare, l’Uif ha isolato «la quota di operatività in contanti potenzialmente anomala – e quindi sintomatica di condotte illecite – nei casi di sistematica incoerenza con i fondamentali socio-economici e finanziari osservati a livello locale». In sostanza, anche se nelle province del Sud risulta una maggiore operatività di denaro contante, è nelle aree più produttive del Nord, dove maggiore è la ricchezza, che si concentra il fenomeno del riciclaggio nelle sue varie forme.