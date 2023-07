Le ville di Berlusconi / Dal 1996 la residenza si sposta nei mille metri quadri a Palazzo Grazioli

Nel 1996 Silvio Berlusconi ha affittato quella che sarebbe stata fino al 31 dicembre 2020 la sua residenza: mille metri quadri a Palazzo Grazioli, a Roma, a via del Plebiscito, nei pressi di Piazza Venezia. Al costo di circa 40 mila euro al mese, Berlusconi pere prese in affitto il secondo piano dell’edificio e lo trasformò nel quartier generale di Forza Italia e dell’intero centrodestra, chiudendo la sede di partito in via dell’Anima.



