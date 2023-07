Le ville di Berlusconi / Blue Horizon alle Bermuda, rimasta famosa per la foto di Berlusconi che fa jogging con i suoi collaboratori

La villa Blue Horizon, alle Bermuda, è rimasta famosa per un'immagine che fece il giro del mondo: Silvio Berlusconi che fa jogging con i suoi più stretti collaboratori (e amici): Gianni Letta, Fedele Confalonieri, Marcello Dell'Utri e Adriano Galliani. Tutti in tenuta da corsa, in calzoncini bianchi, a correre dietro al Cavaliere. Un allenamento quotidiano per tenersi in forma.



